Настоящее курабье печем теперь дома сами: крутой рецепт из СССР, по ГОСТу, как тогда — со стола сметают только так

Печень курабье можно испечь вот по этому рецепту. Нежное и тающее во рту, оно очень понравится всем. Готовим его по ГОСТу, как во времена СССР.

Вам понадобятся: мука - 550 г (около 4-х стаканов); пудра сахарная - 150 г, масло сливочное - 350 г, белки яиц - 1 шт., пряности по вкусу (ваниль, шафран), повидло или джем.

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