Настоящее курабье печем теперь дома сами: крутой рецепт из СССР, по ГОСТу, как тогда — со стола сметают только так

Печень курабье можно испечь вот по этому рецепту. Нежное и тающее во рту, оно очень понравится всем. Готовим его по ГОСТу, как во времена СССР.
Вам понадобятся: мука - 550 г (около 4-х стаканов); пудра сахарная - 150 г, масло сливочное - 350 г, белки яиц - 1 шт., пряности по вкусу (ваниль, шафран), повидло или джем.
Готовим: 1. Сначала разотрите сливочное масло (или сливочный маргарин для выпечки) с сахарной пудрой. Затем добавьте белок крупного яйца или два белка от мелких яиц. Белок для этого печенья взбивать не нужно. Тщательно перемешайте. 2. Добавьте муку с пряностями (обычно это ванилин, корица или шафран). Перемешайте и замесите тесто. Песочное тесто не любит лишнего тепла, поэтому лучше перемешивайте и вымешивайте при помощи лопаточки или кухонной техники. 3.Нарежьте тесто на кусочки и сначала скатайте из них шарики размером с грецкий орех. Затем приплюсните их в лепешки, сформируйте в виде цветков. В серединке каждого печенья нужно сделать углубление и наполнить его небольшим количеством повидла или джема. Запекайте в духовке при 200 градусах 15-20 минут.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»