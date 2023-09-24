Жарим рыбу только так: к сковороде не прилипает, корочка идеальная

Вероятность, что рыба при жарке прилипнет к сковороде, всегда высока, и дело не всегда в посуде. Чаще всего виной тому несоблюдение элементарных правил.

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Если вы собрались готовить замороженную рыбину, то не ускоряйте процесс: дайте льду оттаять естественным путем.

Оттаяла? Уберите остатки влаги бумажным полотенцем и только после этого приступайте к панировке. Этот пункт также обязателен. Панировка снижает вероятность того, что рыба в процессе готовки прилипнет.

Холодная сковорода — это табу для рыбы с идеальной корочкой. Следите за тем, чтобы масло прогрелось до нужной температуры, и только после этого готовьте.

А вот крышкой пользоваться совсем не обязательно: она не даст нужного результата. Блюдо не получится настолько аппетитным и хрустящим, как, например, без нее.

По материалам портала belnovosti.by