Блины готовим теперь только по финскому рецепту: все смешиваем и отправляем в духовку — никакой возни, а вкус божественный

Попробуйте приготовить паннукакку - блин по-фински. Он выпекается в духовке, а не жарится на сковороде. Быстро, просто и вкусно. Хозяйки уже оценили этот рецепт и отказываются от традиционных блинов.
Вам понадобятся: яйца - 2 шт., сахар - 2 ст. л., молоко - 200 мл, сливочное масло - 10 гр., мука - 80 гр, ягоды - по вкусу (можно замороженные), сахарная пудра - по вкусу.
Готовим: взбиваем яйца с сахаром венчиком до появления пузырьков. Затем вливаем теплое молоко и растопленное, но не горячее сливочное масло. Все хорошенько перемешиваем. Затем осторожно вводим муку, смешиваем, следим, чтобы не было комочков. Тесто готово!
Затем форму для выпекания, выстилаем ее бумагой для выпечки и смазываем растительным маслом. Выливаем тесто. Слой должен быть тонким! Выпекаем при 200 градусах 17-20 минут. Тесто будет подниматься и опускаться, блинчик получится мягкий и воздушный. Его украшают сахарной пудрой, ягодами и подают к столу. Приятного аппетита!
По материалам дзен-канала «Розовый баклажан»