Блины готовим теперь только по финскому рецепту: все смешиваем и отправляем в духовку — никакой возни, а вкус божественный

Попробуйте приготовить паннукакку - блин по-фински. Он выпекается в духовке, а не жарится на сковороде. Быстро, просто и вкусно. Хозяйки уже оценили этот рецепт и отказываются от традиционных блинов.

Вам понадобятся: яйца - 2 шт., сахар - 2 ст. л., молоко - 200 мл, сливочное масло - 10 гр., мука - 80 гр, ягоды - по вкусу (можно замороженные), сахарная пудра - по вкусу.

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