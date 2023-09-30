Три вида оладушек, которыми можно накормить всю семью

Пышные японские

НАДО (на 6 шт.): 2 яйца · 40 г муки · 30 г сахара · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 25 мл молока · 1 ч. ложка ванильного сахара · щепотка соли · сливочное масло для смазывания сковороды · сахарная пудра для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Разделяем белки и желтки.

2. Муку соединяем с разрыхлителем.

3. Белки солим и взбиваем до устойчивых пиков, постепенно добавляя смесь сахара и ванильного сахара.

4. В желтки добавляем молоко и взбиваем. Добавляем муку с разрыхлителем и хорошо вымешиваем.

5. Плоской лопаткой аккуратно вводим белки и не спеша перемешиваем.

6. Разогретую сковороду смазываем сливочным маслом.

7. Выкладываем по 1 ст. ложке на оладушек. Когда тесто чуть схватится, кладем еще по ложке, а затем еще по 1/2 ложки. Вливаем 1 ч. ложку воды для пара и накрываем крышкой. Печем 2 минуты на тихом огне.

8. Кладем еще по 1 ст. ложке теста, вливаем 1 - 2 ч. ложки воды и печем еще 4 минуты под крышкой.

9. Переворачиваем оладушки, добавляем 1 - 2 ч. ложки воды и печем еще 5 - 6 минут под крышкой.

10. Перед следующей партией протираем сковороду салфеткой. Подаем, присыпав сахарной пудрой, с ягодами или вареньем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Пшенные вместо каши