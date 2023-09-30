Три вида оладушек, которыми можно накормить всю семью

Пышные японские
НАДО (на 6 шт.): 2 яйца · 40 г муки · 30 г сахара · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 25 мл молока · 1 ч. ложка ванильного сахара · щепотка соли · сливочное масло для смазывания сковороды · сахарная пудра для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Разделяем белки и желтки.
2. Муку соединяем с разрыхлителем.
3. Белки солим и взбиваем до устойчивых пиков, постепенно добавляя смесь сахара и ванильного сахара.
4. В желтки добавляем молоко и взбиваем. Добавляем муку с разрыхлителем и хорошо вымешиваем.
5. Плоской лопаткой аккуратно вводим белки и не спеша перемешиваем.
6. Разогретую сковороду смазываем сливочным маслом.
7. Выкладываем по 1 ст. ложке на оладушек. Когда тесто чуть схватится, кладем еще по ложке, а затем еще по 1/2 ложки. Вливаем 1 ч. ложку воды для пара и накрываем крышкой. Печем 2 минуты на тихом огне.
8. Кладем еще по 1 ст. ложке теста, вливаем 1 - 2 ч. ложки воды и печем еще 4 минуты под крышкой.
9. Переворачиваем оладушки, добавляем 1 - 2 ч. ложки воды и печем еще 5 - 6 минут под крышкой.
10. Перед следующей партией протираем сковороду салфеткой. Подаем, присыпав сахарной пудрой, с ягодами или вареньем.
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Пшенные вместо каши
Фото: Shutterstock
НАДО (на 10 порций): 1 стакан пшена · 3 стакана молока · 1 ч. ложка сахара, щепотка соли · 2 яйца · 3 - 4 ст. ложки растительного масла · 2 - 3 ст. ложки сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. Хорошо промываем крупу под проточной водой. Заливаем молоком, солим, доводим до кипения и варим на тихом огне до готовности (около получаса).
2. Остужаем, добавляем сахар и яйца. Перемешиваем.
3. Жарим на смеси растительного и сливочного масел до румяной корочки с двух сторон.
Сытные куриные
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 600 г филе куриной грудки · 3 ст. ложки муки · 4 яйца · 150 г сыра · 3 ст. ложки сметаны · несколько веточек петрушки и перьев зеленого лука · соль · перец · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Сыр натираем на крупной терке, моем и мелко шинкуем зелень. Филе мелко рубим ножом или пропускаем через мясорубку.
2. В фарш разбиваем яйца, солим-перчим, добавляем тертый сыр, сметану, муку, зелень. Хорошо вымешиваем и даем постоять 15 минут.
3. Разогреваем сковороду с маслом, выкладываем ложкой оладьи, жарим 2 - 3 минуты на среднем огне до румяной корочки. Затем переворачиваем и жарим другую сторону.
4. Подаем с любым соусом.