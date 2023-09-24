Не все знают, что при приготовлении самой вкусной шакшуки нужно добавить это: раскрываем секретный ингредиент

Попробуйте приготовить шакшуку вот по этому рецепту. Шакшука будет вкуснее, если добавить в нее этот ингредиент. Речь о винном или яблочном уксусе.

Ингредиенты: 3 яйца,1 небольшая луковица, 1/2 среднего сладкого перца, 1 маленький острый перчик, 2 зубчика чеснока, 1/2 ч. л. молотой зиры, 200 г томатов в собственном соку, соль и сахар по вкусу, 1 ч. л. белого винного или яблочного уксуса.

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