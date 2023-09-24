Не все знают, что при приготовлении самой вкусной шакшуки нужно добавить это: раскрываем секретный ингредиент

Попробуйте приготовить шакшуку вот по этому рецепту. Шакшука будет вкуснее, если добавить в нее этот ингредиент. Речь о винном или яблочном уксусе.
Ингредиенты: 3 яйца,1 небольшая луковица, 1/2 среднего сладкого перца, 1 маленький острый перчик, 2 зубчика чеснока, 1/2 ч. л. молотой зиры, 200 г томатов в собственном соку, соль и сахар по вкусу, 1 ч. л. белого винного или яблочного уксуса.
Готовим: 1. Мелко рубим лук. Перец нарезаем соломкой. В сковороде на среднем огне разогреваем 1 ст. л. растительного масла. Кладем лук и перец, жарим, помешивая, 5 минут. 2. Добавляем мелко нарубленные острый перец и чеснок, а также зиру. Жарим еще 1 минуту. Добавляем размятые томаты вместе с соком. Тушим без крышки около 5 минут. Добавляем уксус, а также соль и сахар по вкусу. 3. Вбиваем в сковороду яйца. Готовим на маленьком огне, пока белок полностью не схватится - это займет 10-15 минут. Как вариант, можно отправить сковороду в разогретую до 200 градусов духовку.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»