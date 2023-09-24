Винегрет с курицей и даже рыбой: вы не представляете, как это вкусно (подсмотрели у шефов)

Классический винегрет приготовит каждая, но таким вариантом исполнения владеют единицы. Чаще всего так готовят опытные кулинары — им хорошо знакомы сочетания продуктов, которым, на первый взгляд, не место в привычном салате.

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Они добавляют в винегрет один ингредиент и придерживаются принципа «чем больше — тем лучше». Этот салат не имеет четких пропорций, поэтому граммаж компонентов всегда на усмотрение повара.

А кладут шефы рыбу. Например, селедку, кильку или миноги — они отлично дополняют привычный набор ингредиентов. Не худшим вариантом станет курица или любое мясо — с овощами они создадут блестящий тандем.

Еще можно отличиться, приготовив оригинальную заправку из оливкового масла и винного уксуса. Смешайте их 1:1 и полейте салат: гастрономический восторг обеспечен.

По материалам портала «Городовой».