Влейте одну столовую ложку уксуса, и тесто станет мягким как пух, получатся нежнейшие пирожки

Для того, чтобы тесто получилось мягким и нежным как пух - в него надо добавить 9%-ный уксус. Но сначала залейте в отдельную миску 250 миллиграмм теплого молока, добавьте 40 грамм сахара и 6 грамм сухих дрожжей.

Перемешайте венчиком и добавьте чайную ложку соли, 40 мл растительного масла, яйцо. Еще раз тщательно взболтайте.

Теперь отправьте в тесто 500 грамм муки, растопленное сливочное масло, 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 столовую ложку уксуса.

Теперь замесите тесто и уберите в теплое место на 2 часа. Потом можно делать пирожки - получатся воздушные и нежнейшие.

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