Суп «Харира»: насыщенный бульон, варите сразу большую кастрюлю

Кавказский суп «Харира» получается осень вкусным и наваристым. Поэтому сразу готовьте большую кастрюлю, так как его тут же сметут.

Порежьте говядину и варите в кастрюле до готовности, периодически снимая пенку. В другую кастрюлю отправьте нут и оставьте на 40 минут после закипания.

Теперь порежьте репчатый лук, болгарский перец, четыре бланшированных помидоров. Обжарьте овощи на сливочном масле, начиная с лука. Посолите, добавьте специи.