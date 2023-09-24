Суп «Харира»: насыщенный бульон, варите сразу большую кастрюлю

Кавказский суп «Харира» получается осень вкусным и наваристым. Поэтому сразу готовьте большую кастрюлю, так как его тут же сметут.
Порежьте говядину и варите в кастрюле до готовности, периодически снимая пенку. В другую кастрюлю отправьте нут и оставьте на 40 минут после закипания.
Теперь порежьте репчатый лук, болгарский перец, четыре бланшированных помидоров. Обжарьте овощи на сливочном масле, начиная с лука. Посолите, добавьте специи.
В зажарку отправьте сваренный нут, промытый рис и чечевицу. Заправьте томатной пастой и тушите минут 10.
Содержимое сковородки отправляйте в бульон, следом - мелко порубленную зелень и чеснок.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».