Пачка творога, яйцо, 2 ложки манки: эта нежная творожная запеканка всегда удачно получается

Обязательно стоит попробовать эту творожную запеканку. Она воздушная, нежная, тающая во рту, вам наверняка понравится.

Запеканка делается с манной крупой для особой тающей текстуры. Манка разбухает и превращает состав в настоящее волшебство.

Ингредиенты: 200 граммов творога, одно куриное яйцо, 3 столовые ложки сахара, щепотка соли, 2 столовые ложки манной крупы, одна чайная ложка разрыхлителя, ванильный сахар – по вкусу, три столовые ложки густой сметаны.

Творог растираем, если он имеет крупную текстуру. Вбиваем в него яйцо, добавляем сахар, сметану, щепотку соли и манку. Кладем ванилин по вкусу. Оставляем минут на 15 для набухания манки.

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Далее вводим разрыхлитель, размешиваем. Промазываем противень маслом и кладем состав из творога.

Запекать нужно на 180 градусах до золотистости корочки.

Источник: recepty-plushkina.ru