Салат «Хрустящий баклажан»: самый популярный в ресторанах - все заказывают

Из баклажанов можно приготовить простой и вкусный салат «Хрустящий баклажан». Возьмите три овоща, срежьте попки и снимите шкурку. Далее порежьте на крупные кубики. Отправьте в мешочек, туда же засыпьте крахмал и тщательно перемешайте.

Теперь обжариваем во фритюре, тогда баклажаны станут хрустящими.

Берем огурцы, очищаем от кожуры и также режем кубиками. То же самое делаем с помидорами.