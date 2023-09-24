Салат «Хрустящий баклажан»: самый популярный в ресторанах - все заказывают

Из баклажанов можно приготовить простой и вкусный салат «Хрустящий баклажан». Возьмите три овоща, срежьте попки и снимите шкурку. Далее порежьте на крупные кубики. Отправьте в мешочек, туда же засыпьте крахмал и тщательно перемешайте.
Теперь обжариваем во фритюре, тогда баклажаны станут хрустящими.
Берем огурцы, очищаем от кожуры и также режем кубиками. То же самое делаем с помидорами.
Дробим жареные орехи кешью и готовим заправку: берем любой кисло-сладкий соус, добавляем 1 столовую ложку соевого соуса.
Теперь собираем все ингредиенты и перемешиваем.
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