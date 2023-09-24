Советский рецепт лечо: этот вкус мы все помним с детства (простая и вкусная заготовка из перца)

Вкус ароматного лечо многие из нас помнят с советского детства. Тогда эту заготовку делали почти все на зиму.

Мы предлагаем вспомнить тот самый замечательный вкус детства и приготовить на зиму это простой салат из болгарского перца.

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Ингредиенты: сладкий перец — 3 кг, помидоры — 3 ку, горький перец — 1 шт., поваренная соль — 50 г, чеснок — 100 г, сахар — 200 г, столовый уксус 9% — 60 мл, постное масло — 100 мл.

Перец нарезаем длинными дольками. Томаты и горький перец прокручиваем в мясорубке. Варим все 20 минут после того, как состав закипит.

Кидаем соль, сахарный песок, вливаем постное масло без запаха, бросаем перец, доводим до кипения и варим 15 минут.

Потом добавляем чеснок, уксус и варим еще 5 минут после того, как закуска закипит. Раскладываем лечо по стерильным банкам, накрываем крышками.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».