Баклажаны как грибы на зиму: вкуснотища без заморочек, обожаем эту заготовку

Баклажаны как грибы не оставляют равнодушными никого. К картошечке, на хлебушек и просто так их лопают все с огромным удовольствием. Закрутка простая, быстрая, понятная, хорошо хранится всю зиму.

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Ингредиенты: баклажаны - 3 кг, чеснок - 100 гр., укроп - 2 пучка, петрушка - 1 пучок, соль - 2 ст. ложки, масло растительное -150 мл, уксус 9% - 140 мл. (Получается 7 банок по 500 мл).

Нарезать баклажаны кружками толщиной 1 см или полукольцами, четвертькольцами, в зависимости от размера овощей.

Поставить широкую кастрюлю на плиту, дождаться, когда вода закипит. Бросить половину порции баклажанов, придавить шумовкой, чтобы они были в воде полностью.

Варить под закрытой крышкой, каждые 30 секунд открывать, окунать баклажаны в воду. С момента закипания воды кипятить баклажаны 2-3 минуты до мягкости, попробовать их на вкус. Выложить на дуршлаг, дать стечь жидкости и остыть. Отварить следующую партию.

Чеснок, укроп, петрушку мелко нашинковать. Смешать, добавить соль, влить уксус 9% и растительное масло.

В большую миску переложить остывшие баклажаны и полить заправкой. Все аккуратно перемешать.

Разложить закуску по чистым банкам довольно плотно. Прикрыть прокипяченными крышками.

Взять большую кастрюлю, на дно положить полотенце или кусочек ткани. Установить банки в кастрюлю. Налить воду по плечики банок. Накрыть крышкой, довести до кипения на максимальной мощности. Затем мощность плиты убавить, кипятить пол-литровые банки 15 минут.

Достать банки и закрутить крышки. Перевернуть на крышки, накрыть шубой. Дождаться полного остужения. Хранить можно при комнатной температуре.

Источник: YouTube-канал «Это вкуснятина»