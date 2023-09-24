Салат «Армянский» из жареных баклажанов - добавили лук и необычный соус

В сезон баклажанов хоть каждый день можно готовить салаты из этого вкусного овоща. Например, вы, возможно, не пробовали салат «Армянский».

Возьмите 1 килограмм баклажанов, отрежьте попки и порежьте на средние кусочки. Затем посолите и отправьте обжариваться на сковородке на растительном масле.

В отдельную тарелку порежьте красный лук полукольцами, залейте его холодной водой, пусть постоит.

Теперь готовим соус: 3 столовые ложки растительного масла, 1 столовую ложку соевого соуса, столько же яблочного уксуса, 1 чайную ложку меда, выдавить 2 зубчика чеснока, острый перец по вкусу.

Теперь смешайте баклажаны с луком, добавьте соус и посыпьте мелко порубленной зеленью. Салат готов!

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