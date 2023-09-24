Чтобы оладьи были пышными и нежными: называем 3 простых правила

Оладушки должны быть пышными, нежными, румяными, но иногда вместо этого они получаются тонюсенькими и плотными. Какие ошибки допускают хозяйки?

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Во-первых, оладьи не любят яйца, чем их меньше, тем они нежнее. Больше 1 яйца на 0,5 л и даже для 0,7-1 жидкости (кефир, молоко, сыворотки) не добавляйте.

Во-вторых, оладьи любят масло. Но не на сковороде, а в составе. Именно за счет масла внутри они меньше его впитывают со сковороды, получаются легкими и воздушными.

Достаточно 1 столовой ложки растительного масла на 0,5-0,7 л жидкости, чтобы оладушки получились вкусными.

В-третьих, тесту для оладушек нужна расстойка. Оставьте его на 10-30 минут, мука в нем хорошо разбухнет, оладушки получатся намного пышнее и нежнее.

Источник: дзен-канал «В саду у Валентинки»