Как приготовить домашнюю кильку в томатном соусе

Вкус консервированной кильки в томатном соусе многим знаком с детства. А вы пробовали приготовить ее дома?

Ингредиенты:

2-3 репчатых лука;

2 моркови;

1 кг кильки;

2 столовые ложки томатной пасты;

800 мл воды;

1 столовая ложка муки;

2 чайные ложки соли;

1 столовая ложка сахара

2-3 столовых ложки растительного масла;

лавровый лист;

черный молотый перец по вкусу.

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Лук нарежьте мелкими кусочками, морковь натрите на крупной терке, а кильку промойте под проточной водой.

Томатную пасту смешайте с водой, мукой, солью, сахаром и перцем.

Затем разогрейте масло в сковороде на среднем огне и обжарьте лук с морковью до мягкости.

После переложите овощи в кастрюлю. Сверху добавьте кильку с лаврушкой и залейте все томатным соусом.

Доведите все это до кипения, потом убавьте конфорку, прикройте кастрюлю крышкой и готовьте еще полчаса на небольшом огне.

По материалам сайте «Лайфхакер».