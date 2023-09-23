Как приготовить домашнюю кильку в томатном соусе

Вкус консервированной кильки в томатном соусе многим знаком с детства. А вы пробовали приготовить ее дома?
Ингредиенты:
- 2-3 репчатых лука;
- 2 моркови;
- 1 кг кильки;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 800 мл воды;
- 1 столовая ложка муки;
- 2 чайные ложки соли;
- 1 столовая ложка сахара
- 2-3 столовых ложки растительного масла;
- лавровый лист;
- черный молотый перец по вкусу.
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Лук нарежьте мелкими кусочками, морковь натрите на крупной терке, а кильку промойте под проточной водой.
Томатную пасту смешайте с водой, мукой, солью, сахаром и перцем.
Затем разогрейте масло в сковороде на среднем огне и обжарьте лук с морковью до мягкости.
После переложите овощи в кастрюлю. Сверху добавьте кильку с лаврушкой и залейте все томатным соусом.
Доведите все это до кипения, потом убавьте конфорку, прикройте кастрюлю крышкой и готовьте еще полчаса на небольшом огне.
По материалам сайте «Лайфхакер».