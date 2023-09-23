Самая вкусная заправка для борща на зиму - можно есть как салат или добавлять в бульон

Борщи больше не надо варить часами, если осенью приготовить заготовки. Заправку можно добавлять в бульон, а также есть как отдельное блюдо в качестве салата.

Нарежьте тонкой соломкой один килограмм репчатого лука, один килограмм моркови, полтора килограмма свеклы, столько же измельченных свежих помидоров и половину килограмма сладкого перца.

Для придания пикантности нам понадобится один острый перец и одна головка чеснока.

Далее приступаем к готовке. Налейте в кастрюлю растительное масло и пассеруйте лук. Далее отправьте морковь, свеклу, перец и вливаем томаты.

Солим, перчим, добавляем лавровый лист, сладкую паприку, четыре столовые ложки сахара и столько же ложек уксуса. Все тушим 45 минут на слабом огне.

Затем раскладываем нашу заправку в стерилизованные банки.

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