Так делают в Грузии: кетчуп из томатов на скорую руку - до зимы все съедите

У грузин есть шикарный рецепт кетчупа на зиму, который до холодов не доживают - его тут же сметают дома - под карточку или под мясо.

Делается просто. Возьмите три килограмма помидоров, уберите попки и порежьте на несколько частей. Далее режем один острый перец, два болгарских перца, репчатый лук, три яблока без сердцевины и одну вареную свеклу.

Все это солим и тушим в кастрюле до готовности, а затем перемалываем блендером. Кетчуп готов. Его можно есть сразу, а можно разложить по стерилизованным банкам.

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