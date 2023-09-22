Не слипнутся и не лопнут, будут аппетитными, ароматными: просто добавьте это в кастрюлю при варке пельменей

Пельмени на тарелке. Фото: Global Look Press

Как правильно варить пельмени.

Казалось бы, что может быть проще варки пельменей - закипела вода, бросай и жди, когда сварятся.

Но нет! Есть масса хитростей, которые улучшают вкус пельменей. Одна из них - добавление в воду при варке куриного яйца.

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Технология приготовления пельменей с яйцом довольно проста. Ставите на огонь кастрюлю с водой, доводите до кипения, солите и затем разбиваете яйцо, аккуратно размешиваем, ждем, когда закипит и бросаем пельмени. Их варим до готовности и подаем, как обычно. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by

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