Не слипнутся и не лопнут, будут аппетитными, ароматными: просто добавьте это в кастрюлю при варке пельменей

Казалось бы, что может быть проще варки пельменей - закипела вода, бросай и жди, когда сварятся.

Но нет! Есть масса хитростей, которые улучшают вкус пельменей. Одна из них - добавление в воду при варке куриного яйца.

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