Те самые сахарные плюшки из СССР: замешиваем тесто, сворачиваем и в духовку на 15 минут — божественно вкусно

Как их готовить: нужно смешать в миске муку, сухие дрожжи, сахар, соль и ванилин. Затем налить теплое молоко и быстро замесить тесто. В конце замеса добавить растительное масло, чтобы тесто не прилипало к рукам.

Готовое тесто выложить на стол, присыпанный мукой, и хорошо вымесить. Затем скатать тесто в жгут, нарезать его кусочками, а кусочки скатать в колобки. Каждый колобок раскатать в виде овальной лепешки и обильно посыпать сахаром.

Свернуть лепешку рулетиком, сахаром внутрь, затем согнуть рулетик пополам. На сгибе рулетика сделать надрез примерно до половины, крепко сплющив при этом концы. Затем надрез развернуть. Оставить плюшки для расстойки на 15 минут, потом смазать взбитым яйцом. Выпекать домашние плюшки в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 15 минут.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»