Это нереально вкусно, гарантируем: быстрые пирожки на кефире — легкие, воздушные, тают во рту

Попробуйте испечь быстрые пирожки на кефире по этому рецепту. Гарантируем, ничего вкуснее вы не пробовали.

Вам понадобится: кефир - 1 стакан, мука - 2 стакана, сахар - 1 ч. л., соль - 0,5 ч. л., сода - 0,5 ч. л. Для начинки можно взять колбасу, яйца, яблоки, словом то, что любят ваши близкие.

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