Это нереально вкусно, гарантируем: быстрые пирожки на кефире — легкие, воздушные, тают во рту

Попробуйте испечь быстрые пирожки на кефире по этому рецепту. Гарантируем, ничего вкуснее вы не пробовали.
Вам понадобится: кефир - 1 стакан, мука - 2 стакана, сахар - 1 ч. л., соль - 0,5 ч. л., сода - 0,5 ч. л. Для начинки можно взять колбасу, яйца, яблоки, словом то, что любят ваши близкие.
Готовим: 1. В миску наливаем кефир, добавляем сахар, соль, соду, перемешиваем и, постоянно помешивая, всыпаем муку. Хорошо перетираем тесто. Колбасу нарезаем мелкими квадратиками. 2. На посыпанную мукой дощечку выкладываем тесто для формирования одного пирожка. Раскатываем из него полукруг. На одну сторону полукруга кладем начинку, другой стороной закрываем. 3. Пальцами приминаем край теста, лишнюю часть обрезаем. Формируем руками овальный пирожок. Обрезанный край заглаживаем, чтобы не было видно разреза. 4. На горячей сковороде, политой маслом, запекаем пирожки под закрытой крышкой по 3 минуты с каждой стороны. Затем, открыв крышку, жарим еще по 1 минуте с каждой стороны. Пирожки готовы. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»