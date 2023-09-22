Такие баклажаны разлетаются на ура: порезали кольцами, пожарили и смешали с овощами

Баклажаны можно приготовить очень вкусно. Для этого возьмите один килограмм овощей и порежьте кольцами, шкурку не чистите. Затем посолите и оставьте на 30 минут, уйдет горечь.

В это время на крупной терке портите одну морковь, порежьте луковицу, болгарский перец и зелень. Все обжарьте на сковородке.

Баклажаны отожмите руками и обжарьте на растительном масле в отдельной посуде.

Затем все смешайте и подавайте со сметано-чесночным соусом. Получится объедение.

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