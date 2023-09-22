Добавьте этот ингредиент к жареной картошке на сковороде — будет вдвойне вкуснее: с хрустящей корочкой

Жареная картошка — излюбленное блюдо россиян. Этот вкус помнит каждый. С картошкой принято подавать лук, сало, белые грибы, укроп и селедку. Опытные кулинары поделились секретом, как сделать это блюдо еще вкуснее — понадобится всего один ингредиент. Так картошка получится мягкой внутри, зажаристой снаружи — с хрустящей корочкой.

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Для того чтобы улучшить вкусовые качества картофеля, к растительному маслу можно добавить сливочное. Также отличным решением станет использование сала.

Для любителей золотистой жареной картошки подойдет такая приправа, как куркума. К тому же так блюдо станет еще и полезным.

По материалам belnovosti.by