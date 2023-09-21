Кинули гречку в кипящее масло — блюдо стало деликатесом, слюнки текут

Из гречки можно приготовить шикарный ужин, который домочадцы окрестят деликатесом. Вам понадобится кусочек сливочного масла, пусть растает на сковороде.

Далее всыпаем стакан сухой гречневой крупы и оставляем на 3–4 минуты. Вливаем стакан воды, закрываем крышкой и томим.

В это время нарезаем репчатый лук, чеснок. Обжариваем в отдельной сковороде. Добавляем мелко порезанный болгарский перец и томаты, сушеный чеснок и зелень.

Смешиваем овощи с гречкой и перемешиваем. Заливаем еще половину стакана воды, и все тушим 5–7 минут.

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