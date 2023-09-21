В китайских ресторанах такие баклажаны стоят от 100 долларов - закатали рулетики, необычная заправка

В китайских ресторанах премиум-класса такое блюдо стоит от 100 долларов. В рублях это около 10 тысяч. Но его можно приготовить дома, и вы практически не потратите на него деньги.

Возьмите 2,5 килограмма баклажанов, отрежьте попки и порежьте поперек тонкими слайсами. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Затем очистите болгарский перец, порежьте крупными кусочками и отправьте в блендер. Туда же отправьте очищенную головку чеснока и протрите. Смешайте полученную смесь с рубленной зеленью, посолите и поперчите.

Положите заправку на баклажаны и закатайте рулетики. Их можно есть сразу, а можно сохранить в банках, просто положив их аккуратно друг на друга и закрыть крышкой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».