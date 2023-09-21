Не можем оторваться: волшебный творожный пирог на сковороде готовим каждый день (рецепт без духовки)

Пирог по рецепту шеф-повара Василия Емельяненко - просто сказка, его аромат чарует и завораживает, а нежная текстура манит. Хочется наслаждаться этим вкусом вновь и вновь.
Пирог выпекается просто на сковороде и отлично заменяет утренние сырники. Плюс этой выпечки - вкусная и нежирная, в отличие от тех же сырников и оладушков.
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Ингредиенты:
- творог — 200 г,
- кефир — 200 г,
- куриные яйца — 2 шт.,
- сахарный песок — 50 г,
- соль — 1/2 чайной ложки,
- экстракт ванили — 1 чайная ложка,
- сода — 3/4 чайной ложки,
- мука — 150 г,
- цедра лайма,
- цедра апельсина,
- мед,
- сметана,
- масло растительное,
- масло сливочное — 15 г.
Кефир, сахар, яйца, экстракт ванили, творог и цедру от половинки лайма и апельсина смешиваем. Добавляем муку с содой.
На разогретую сковородку кладем масло сливочное и чуть рафинированного.
Выкладываем массу, накрываем крышкой, делаем низкие температуры.
Готовим пять минут с одной стороны, затем пять минут с другой. Переворачиваем при помощи крышки, выливая по краям немного растительного масла.
Источник: t.me/chefvasiliy.