Все просили этот рецепт: готовим баклажаны как грибы на зиму — что-то нереальное

Баклажаны как грибы – это вкуснейшая закуска, от которой оторваться невозможно. Она небанальная и чарует своей схожестью с грибочками.

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Ингредиенты: баклажаны - 5 кг, вода - 5 л, соль поваренная - 1 стак., уксус белый столовый - 0,5 л 9%, зелень как на засолку грибов (можно укроп, смородиновый лист), перец горький красный - 1 стручок, чеснок – 2 головки.

Нарезаем баклажаны. Ставим на плиту кастрюлю с водой, бросаем кусочки баклажанов. Варим на кипении три-четыре минутки, не забываем помешивать.

Процеживаем кусочки баклажанов. Нагреваем масло и жарим в нем овощи, добавляем зелень.

Спустя две-три минуты кладем перекрученные чеснок и перец, тушим вместе. Перемешиваем, добавляем уксус и закрываем в стерильные баночки, переворачиваем до полного остывания.

Источник: Telegram-канал «Заготовки»