Салат «Эстонский»: смешали лук, баклажаны, помидоры — вкус не заезженный

Один из любимых салатов кулинаров — «Эстонский». Рецепт простой, блюдо готовится быстро и не заезженное на вкус.
Порежьте в отдельную миску полукольцами небольшую головку репчатого лука, далее обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
Теперь кубиками нарезаем баклажан, предварительно удалите попки с двух сторон. Чистить не надо. Потом отправляем жариться к луку, пока не подрумянятся. Туда же выдавливаем чеснок, мелко порезанную зелень, все тушим и остужаем.
Далее режем мелким кубиком вареное яйцо, пополам помидоры черри, добавляем баклажаны с чесноком, солим и перчим. Заправляем майонезом. Получается вкуснятина.
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