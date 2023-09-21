Кабачковую икру больше не варим: бросаем овощи в духовку и запекаем, потом один шаг — вкуснятина готова

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Ингредиенты: 1 килограмм кабачков, 2 крупные моркови, 3 сладких перца, 2 головки лука-репки, 6 штук томатов, соль, черный молотый перец или смесь перцев, чеснок по вкусу, растительное масло по вкусу.

Для начала нарежьте овощи на произвольные кусочки, можно любые, даже некрасивые, это неважно.

Промажьте противень рафинированным маслом и бросьте на него кусочки овощей. Посолите, поперчите. Запекайте один час на 180 градусах в духовке.

Потом овощи пробейте блендером до состояния пюре, влив в состав и выделившийся сок во время запекания. Если делаете икру на зиму, то проварите ее еще минут десять после закипания. И разложите по стерильным баночкам.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».