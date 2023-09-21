Как приготовить творожную запеканку «как в садике»: эту пышную вкуснятину забыть невозможно

Творожная запеканка «как в садике». Фото: соцсети

Запеканка получается у всех удачной.

Эта творожная запеканка чарует своей нежностью и сливочным вкусом. В ней совсем мало муки и много творога, благодаря чему она обладает тающим вкусом и совсем не тяжелая. Для завтрака она просто идеальная!

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Ингредиенты: 500 граммов творога, 2 яйца, 2 стол.лож. муки, 1 чай.лож. разрыхлителя, 1 щепотка соли, ванилин - на кончике ножа, сливочное масло для смазывания формы.

Взбейте куриные яйца с солью и сахарным песком. Положите творог, постепенно замешайте муку, разрыхлитель и ванилин.

Перемешайте и переложите состав с творогом в смазанную маслицем форму. Запекайте около 30 мину до румяной корочки.

Источник: lafoy.ru

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