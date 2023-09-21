Обожаем этот творожный пирог: тает во рту, простой, на одном стакане кефира

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 1 стакан кефира, 220 граммов муки, 2 куриных яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 250 граммов творога, ванилин — на кончике ножа, 10 граммов сливочного масла, 1 щепотка соли, 2 ст.л. сахара.

Кефир используйте чуть прогретый, но не переусердствуйте, чтобы он не свернулся! Соедините его с мукой и разрыхлителем, которые желательно просеять.

Взбейте яйца, влейте в мучной состав, добавьте сахарный песок, посолите, положите ванилина по вкусу.

Творог используйте мелкодисперсный или перетрите его, чтобы не было крупный вкраплений.

Положите его в тесто и размешайте. Далее смажьте кулинарную форму маслом и положите в нее тесто. На 30 минут поставьте в духовку. Проверяйте готовность деревянной палочкой.

Источник: lafoy.ru