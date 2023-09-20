Попробовали заменить рис в фаршированных перцах на эту крупу: ошалели от божественного вкуса — готовим только так

Фаршированные болгарские перцы — настоящий хит на кухнях в летний и осенний период. Как правило, кулинары добавляют к фаршу рисовую крупу.

Но оказывается, ее можно заменить на другую, более мелкую и разваристую. Речь о пшене. Те, кто пробовал так сделать, потом отказываются использовать рис. Мясной фарш, в который добавлена пшенная крупа, становится более нежным, а перцы — более вкусными.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».