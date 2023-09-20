Попробовали заменить рис в фаршированных перцах на эту крупу: ошалели от божественного вкуса — готовим только так

Маленькая девочка и разноцветный болгарский перец. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит усовершенствовать привычные блюда.

Фаршированные болгарские перцы — настоящий хит на кухнях в летний и осенний период. Как правило, кулинары добавляют к фаршу рисовую крупу.

Но оказывается, ее можно заменить на другую, более мелкую и разваристую. Речь о пшене. Те, кто пробовал так сделать, потом отказываются использовать рис. Мясной фарш, в который добавлена пшенная крупа, становится более нежным, а перцы — более вкусными.

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Готовите фарш для перцев по своему обычному рецепту, но вместо риса добавляете пшено — и получаете невероятно вкусное блюдо.

По материалам vnimanie.pro

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