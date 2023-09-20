Блины печем теперь только по финскому рецепту: тесто выливаем на противень и ставим в духовку — никакой возни, быстро и просто

Этот рецепт блинов по-фински подойдет тем, кто не любит тратить время, жаря блины на сковороде. Финские блины хороши тем, что выпекаются в духовке!
Вам понадобятся: молоко — 500 гр,. яйца — 3 шт., масло сливочное — 50 гр., мука — 250 гр., сахар — 5 ст. л., соль — 1 щепотка, разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки: творог — 200 гр., джем (варенье или ягоды) — 300 гр ., масло растительное — 2 ст. л.
Приготовление: 1. Смешать яйца, молоко, муку, 3 ст. л. сахара, разрыхлитель, соль. 2. Противень смазать растительным маслом, вылить тесто и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 - 20 минут. 3. Смазать готовый блин растопленным сливочным маслом и немного остудить. 4. Творог перемешать с двумя ложками сахара и разложить равномерно по поверхности блина. 5. Сверху выложить варенье, джем или ягоды. 6. Аккуратно свернуть блин с творожной начинкой в рулет и нарезать. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»