Блины печем теперь только по финскому рецепту: тесто выливаем на противень и ставим в духовку — никакой возни, быстро и просто

Приготовление: 1. Смешать яйца, молоко, муку, 3 ст. л. сахара, разрыхлитель, соль. 2. Противень смазать растительным маслом, вылить тесто и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 - 20 минут. 3. Смазать готовый блин растопленным сливочным маслом и немного остудить. 4. Творог перемешать с двумя ложками сахара и разложить равномерно по поверхности блина. 5. Сверху выложить варенье, джем или ягоды. 6. Аккуратно свернуть блин с творожной начинкой в рулет и нарезать. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»