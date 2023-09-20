Добавьте это в кастрюлю при варке гречки: два простых ингредиента сделают ее нежной, рассыпчатой и по-особенному ароматной

Всего два ингредиента, добавленные в гречневую кашу, делают ее бесподобной на вкус — рассыпчатой, нежной и ароматной. Речь о яйце и обжаренном луке. Попробуйте приготовить гречку таким способом.

Вам понадобится: крупа гречневая – 210 г, лук репчатый – 250 г, яйца – 2 шт., соль, перец черный молотый, масло сливочное – 40 г, масло растительное.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».