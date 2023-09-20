Добавьте это в кастрюлю при варке гречки: два простых ингредиента сделают ее нежной, рассыпчатой и по-особенному ароматной

Всего два ингредиента, добавленные в гречневую кашу, делают ее бесподобной на вкус — рассыпчатой, нежной и ароматной. Речь о яйце и обжаренном луке. Попробуйте приготовить гречку таким способом.
Вам понадобится: крупа гречневая – 210 г, лук репчатый – 250 г, яйца – 2 шт., соль, перец черный молотый, масло сливочное – 40 г, масло растительное.
Готовим: яйца отварите. Прожарьте гречку. Добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте. В чайнике или отдельной кастрюльке доведите до кипения примерно 550 мл воды (соотношение воды к гречневой крупе – примерно 2:1) и залейте обжаренную гречку. Перемешайте и доведите смесь до кипения. Когда вода закипит, добавьте 1-2 щепотки соли, перемешайте и прикройте кастрюлю крышкой. Уменьшите огонь до минимального и варите гречку примерно 15 минут, пока вся вода не впитается. Репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами. Отваренные яйца нарежьте кусочками среднего размера, а лук нарежьте полукольцами и обжарьте в растительном масле. Когда гречневая каша будет готова, добавьте в кастрюлю жареный лук, измельченные яйца. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»