Как сделать нежнейшие печеньки на твороге «Гусиные лапки»: советский проверенный рецепт

Творожные печеньки «Гусиные лапки» обожаемы еще с советских времен. Их до сих пор продают в кулинариях, а хозяйки бережно хранят рецепт их приготовления.
Печенье очень вкусное, тающее во рту, готовится нереально просто!
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Ингредиенты: 80 граммов сливочного масла, 200 граммов творога, 280 граммов пшеничной муки, половинка чайной ложки разрыхлителя, 100 граммов сахарной пудры, 1 чайная ложка ванильного сахара.
Заранее выньте из холодильника масло, чтобы оно было на момент приготовления выпечки мягким.
Взбейте масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром при помощи блендера. Потом сюда же внесите творог, опять пробейте.
Соедините муку и разрыхлитель, просейте. Соедините с творожным составом.
Заверните получившееся тесто в пленку, оставьте на час. Далее раскатайте в тонкий пласт, вырежьте круги, сложите их вчетверо, присыпьте сахарным песком.
Запекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.
Источник: Telegram-канал «Детское меню».