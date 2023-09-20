Самая быстрая кабачковая икра на зиму: этот рецепт покоряет сердца — трюк с духовкой

Этот рецепт станет вашим самым любимым, когда вы его попробуете. Так кабачковая икра готовится намного проще, а вкус все тот же — волшебный, знакомый с детства!

Вам не придется долго стоять у плиты, за вас все сделает духовка!

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Ингредиенты: 1 кг кабачков, 2 большие морковки, 3 болгарских перца, 2 луковицы, 6 помидорок, соль, перец, растительное масло по вкусу.

Нарезаем все овощи на кусочки, выкладываем на противень, политый маслом. Посыпаем солью и перцем. Запекаем в духовке 1 час на 180 градусах.

Далее овощи пробиваем в блендере, добавив выделившийся сок (его количество определяем на свой вкус). Если делаем заготовку на зиму, провариваем после закипания еще 10 минут и закатываем в стерильные банки.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».