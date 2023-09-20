Рыбка по-еврейки: соседи подерутся за ваш ужин — берите минтай

Рыбу можно приготовить так, что гости и домочадцы будут помнить ваш ужин долгие годы. Для этого возьмите минтай, промойте и очистите от шелухи. Посыпьте солью и приправами с двух сторон и оставьте на 10 минут.

На сковородке смешайте сливочное и растительное масло, выдавите чеснок и обжарьте репчатый лук до золотистого цвета. В конце киньте на кончике чайной ложки соду.

Сверху выкладывайте порезанный пополам минтай. Закройте крышкой и тушите 10 минут. Потом рыбу переверните и оставьте еще на столько же времени.

В конце добавьте 3 столовые ложки сметаны, размажьте по рыбе. Посыпьте зеленью и подавайте к столу с вареной картошкой.

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