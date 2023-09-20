За вечер съели ведро: фирменные огурчики по необычному рецепту — режем на четыре части и заправляем

Осенью огурчики можно приготовить очень необычным способом: без всяких засолок. Для этого возьмите несколько штук овощей, уберите жопки и порежьте на четыре части — вдоль и поперек. И отправьте в салатницу.

Теперь мелко порежьте один репчатый лук, болгарский перец и зелень — отправьте все к огурцам, пусть маринуются.

Томаты порежьте и кидайте в блендер. Добавьте 4 зубчика чеснока, 1 столовую ложку растительного масла и 2 столовые ложки яблочного уксуса. Посолите, засыпьте 1,5 ложки сахара, щепотку базилика, паприки и острого перца. Протрите.

Полученным соусом залейте огурцы и оставьте на один час в холодильнике. После можно есть.

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