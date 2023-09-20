Готовим лечо с баклажанами: самый любимый и простой рецепт без стерилизации

Лечо с баклажанами обожают все. Иногда после открытия одной баночки сразу же хочется достать вторую.

Этот рецепт прост в исполнении и не требует дополнительной стерилизации салата в баночках.

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Ингредиенты: 2,5 кг томатов, 4 баклажана, 1 кг сладкого перца, зелень по вкусу, 100 г чесночка, 75 мл постного масла, 100 г сахарного песка, 1,5 ст.л. соли, 2 ст.л. уксуса столового 9%-го.

Помидоры прокрутите в мясорубке. Баклажаны нарубите на кусочки, перец нашинкуйте соломкой. Смешайте с томатами.