Готовим лечо с баклажанами: самый любимый и простой рецепт без стерилизации

Лечо с баклажанами обожают все. Иногда после открытия одной баночки сразу же хочется достать вторую.
Этот рецепт прост в исполнении и не требует дополнительной стерилизации салата в баночках.
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Ингредиенты: 2,5 кг томатов, 4 баклажана, 1 кг сладкого перца, зелень по вкусу, 100 г чесночка, 75 мл постного масла, 100 г сахарного песка, 1,5 ст.л. соли, 2 ст.л. уксуса столового 9%-го.
Помидоры прокрутите в мясорубке. Баклажаны нарубите на кусочки, перец нашинкуйте соломкой. Смешайте с томатами.
Состав поставьте в кастрюле вариться, после закипания готовьте 45 минут.
Далее в кипящие овощи положите измельченную зелень, влейте постное масло, положите сахарный песок, посолите, проварите после закипания 25 минут.
Введите в состав измельченный чеснок, а также уксус. Прокипятите все вместе 5 минут.
В горячем состоянии разложите лечо по заранее простерилизованным банкам и закатайте. Переверните, укройте, оставьте остывать.
Получим где-то 750 мл баклажанного лечо.
Источник: Telegram-канал «Закатки и закуски».