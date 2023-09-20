Готовим быстрые пончики по принципу «замесил, и готово»: мука, сахар, творог, яйца (нежнейшие, нравятся всем)

Пончики из творога на скорую руку — это то, что нравится всем. Те, кто их готовит, радуются простоте рецепта. А те, кто их ест, впечатлены вкусом. Он нежный, тающий, волшебный.
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Ингредиенты: 300 граммов творога, 400 граммов пшеничной муки, 3 куриных яйца, половина стакана сахарного песка, 1 ч.л. разрыхлителя, 300 мл рафинированного масла, ванилин, соль — по вкусу.
Творог лучше использовать мелкодисперсный, или перетрите его до тонкой консистенции.
Взбейте куриные яйца и введите их в творог, далее положите ванилин, сахарный песок и соль. Постепенно, помешивая, введите пшеничную муку (смешав с разрыхлителем).
Сделайте пончики, пожарив в масле.
Источник: lafoy.ru