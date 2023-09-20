Просто натерли баклажаны на терке — нереально вкусные оладушки с фирменным соусом

Нежнейшие и вкусные оладушки можно приготовить не только из кабачков, но и из баклажанов. Для этого возьмите овощ, промойте его, удалите жопки с двух сторон и шкурку.

Далее потрите на крупной терке и отправьте в отдельную миску, чтобы стек сок.