Просто натерли баклажаны на терке — нереально вкусные оладушки с фирменным соусом

Нежнейшие и вкусные оладушки можно приготовить не только из кабачков, но и из баклажанов. Для этого возьмите овощ, промойте его, удалите жопки с двух сторон и шкурку.
Далее потрите на крупной терке и отправьте в отдельную миску, чтобы стек сок.
В это время то же самое сделайте с кабачком — почистите и потрите. Смешайте с баклажаном, посолите и заправьте специями и копченой паприкой.
Далее возьмите 150 грамм сыра фета, добавьте мелко порезанный репчатый лук и зеленый лук, смешайте с кабачками и баклажанами, мукой.
Перемешайте полученное тесто и жарьте оладушки привычным способом. Подаем с фирменным соусом. Для этого в сметану выжмите чеснок, добавьте мелко порезанный укроп, все перемешайте. Получится вкуснятина.
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