Творожный манник без муки: замесил — и в духовку (быстрый и вкусный пирог из того, что под рукой)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: кефир — 1 стакан, яйца — 4 штуки, сахар — 150 граммов, творог — 400 граммов, ванилин — на кончике ножа, соль — щепотка, манка — 2 ст.л., сливочное масло — 10 граммов, кокосовая стружка — 1 ст.л., сахарная пудра — 1 ст.л.

Взбейте яйца и сахар, в конце введите соль. Влейте сюда же немного прогретый кефир.

Введите манку, ванилин и протертый творог. Оставьте минут на 15, чтобы манная крупа набухла, так пирог станет нежнее.

Разместите тесто в кулинарной форму и выпекайте 35 минут в духовке. Готовый пирог присыпьте кокосовой стружкой и сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru