Готовим тот самый «Тещин язык» из баклажанов и перца: остренькая закуска времен СССР

«Тещин язык» - одна и самых любимых закусок жителей постсоветского пространства. Знакома всем еще со времен СССР.

Очень аппетитная и остренькая она отлично дополняет любые блюда. Можно есть просто, а можно в качестве соуса.

Закуска простая и не требует дополнительной стерилизации в баночках. Перекрутил – и готово!

Ингредиенты:

Помидоры - 2 кг

Перцы красные - 1,5 кг

Баклажаны - 3 кг

Острый перец - 5-6 шт.

Соль - по вкусу

Сахар - 1 стол. лож. (без горки)

Уксус 9% - 2 стол. лож.

Пучок любимой зелени

Чеснок - 7 головок

Прокрутить в мясорубке помидоры и красный перец. Проварить, чтобы выпарилась лишняя жидкость.

Баклажаны нарезать на кусочки и обжарить на рафинированном масле.

К помидорам с перцем отправить острый перец, нарезанный кубиками, далее баклажаны, потом зелень, соль, сахар, растительное масло, чеснок и уксус. Варить минут 10-15 и разлить по стерильным банкам.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты»