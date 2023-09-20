Готовим тот самый «Тещин язык» из баклажанов и перца: остренькая закуска времен СССР

«Тещин язык». Фото: соцсети

Ее можно использовать как соус.

«Тещин язык» - одна и самых любимых закусок жителей постсоветского пространства. Знакома всем еще со времен СССР.

Очень аппетитная и остренькая она отлично дополняет любые блюда. Можно есть просто, а можно в качестве соуса.

Закуска простая и не требует дополнительной стерилизации в баночках. Перекрутил – и готово!

Ингредиенты:

  • Помидоры - 2 кг
  • Перцы красные - 1,5 кг
  • Баклажаны - 3 кг
  • Острый перец - 5-6 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Сахар - 1 стол. лож. (без горки)
  • Уксус 9% - 2 стол. лож.
  • Пучок любимой зелени
  • Чеснок - 7 головок

Прокрутить в мясорубке помидоры и красный перец. Проварить, чтобы выпарилась лишняя жидкость.

Баклажаны нарезать на кусочки и обжарить на рафинированном масле.

К помидорам с перцем отправить острый перец, нарезанный кубиками, далее баклажаны, потом зелень, соль, сахар, растительное масло, чеснок и уксус. Варить минут 10-15 и разлить по стерильным банкам.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты»

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