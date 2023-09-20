Готовим тот самый «Тещин язык» из баклажанов и перца: остренькая закуска времен СССР

«Тещин язык» - одна и самых любимых закусок жителей постсоветского пространства. Знакома всем еще со времен СССР.
Очень аппетитная и остренькая она отлично дополняет любые блюда. Можно есть просто, а можно в качестве соуса.
Закуска простая и не требует дополнительной стерилизации в баночках. Перекрутил – и готово!
Ингредиенты:
- Помидоры - 2 кг
- Перцы красные - 1,5 кг
- Баклажаны - 3 кг
- Острый перец - 5-6 шт.
- Соль - по вкусу
- Сахар - 1 стол. лож. (без горки)
- Уксус 9% - 2 стол. лож.
- Пучок любимой зелени
- Чеснок - 7 головок
Прокрутить в мясорубке помидоры и красный перец. Проварить, чтобы выпарилась лишняя жидкость.
Баклажаны нарезать на кусочки и обжарить на рафинированном масле.
К помидорам с перцем отправить острый перец, нарезанный кубиками, далее баклажаны, потом зелень, соль, сахар, растительное масло, чеснок и уксус. Варить минут 10-15 и разлить по стерильным банкам.
Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты»