Хычины по-балкарски и другие рецепты недели

Татарско-башкирское блюдо, пресные лепешки с наполнителем. С успехом заменяют традиционную кашу на завтрак, сгодятся и на обед - как гарнир, можно приготовить также с картофельным пюре.

НАДО (на 3 порции): 2 стакана муки · 1 яйцо · 150 мл воды · 1/2 ч. ложки соли · 1 стакан пшена · 1,5 стакана молока · 100 г сливочного масла · 1 ст. ложка сахара.

ГОТОВИМ:

1. В миску просеиваем муку, делаем углубление. Разбиваем в ямку яйцо, вливаем теплую воду и соль.

2. Сначала лопаткой, а потоми руками вымешиваем тесто до тех пор, пока оно перестанет быть липким. Накрываем полотенцем и оставляем на столе на полчаса.

3. Делим тесто на 6 частей и раскатываем в круги.

4. На сухой сковороде без масла поджариваем лепешки по 1,5 - 2 минуты с каждой стороны до поджаристых коричневых пузырьков. Складываем лепешки стопкой на тарелку и накрываем полотенцем.

5. Варим кашу: промытое пшено в кастрюле заливаем 1/2 стакана кипятка, доводим до кипения. Добавляем молоко, соль, сахар, перемешиваем и варим до готовности под крышкой. В конце добавляем 1 ст. ложку сливочного масла.

6. На половину каждой лепешки выкладываем пшенную кашу полукругом и прикрываем второй половиной. Сверху смазываем растопленным сливочным маслом. Подаем горячими.

Фыджын