Хычины по-балкарски и другие рецепты недели

Хычины по-балкарски
Одна из разновидностей лепешки с начинкой, выпекаемой на сухой сковороде.
НАДО (на 3 - 4 порции): 250 мл кефира · 1 ч. ложка соли · 1 ч. ложка разрыхлителя · 420 г муки · 350 г сыра сулугуни · укроп и петрушка - по небольшому пучку · 100 г сливочного масла для смазывания.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем кефир, соль, разрыхлитель, перемешиваем. Понемногу вводим муку и замешиваем мягкое тесто. Накрываем полотенцем и даем постоять 15 минут.
2. Зелень рубим максимально мелко. Сыр натираем на мелкой терке. Смешиваем сыр и зелень.
3. Тесто раскатываем в колбаску и делим на 6 равных частей. Раскатываем в круги на подпыленном мукой столе.
4. Кладем в середину начинку, защипываем, сводя край круга в одну точку. Переворачиваем и раскатываем скалкой в тонкие лепешки. Слегка накалываем вилкой.
5. Жарим на сухой разогретой сковороде 5 - 6 минут на среднем огне с каждой стороны.
6. Смазываем растопленным сливочным маслом, складываем стопкой, разрезаем на 4 части и подаем.
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Кыстыбый с пшенной кашей
Фото: Shutterstock
Татарско-башкирское блюдо, пресные лепешки с наполнителем. С успехом заменяют традиционную кашу на завтрак, сгодятся и на обед - как гарнир, можно приготовить также с картофельным пюре.
НАДО (на 3 порции): 2 стакана муки · 1 яйцо · 150 мл воды · 1/2 ч. ложки соли · 1 стакан пшена · 1,5 стакана молока · 100 г сливочного масла · 1 ст. ложка сахара.
ГОТОВИМ:
1. В миску просеиваем муку, делаем углубление. Разбиваем в ямку яйцо, вливаем теплую воду и соль.
2. Сначала лопаткой, а потоми руками вымешиваем тесто до тех пор, пока оно перестанет быть липким. Накрываем полотенцем и оставляем на столе на полчаса.
3. Делим тесто на 6 частей и раскатываем в круги.
4. На сухой сковороде без масла поджариваем лепешки по 1,5 - 2 минуты с каждой стороны до поджаристых коричневых пузырьков. Складываем лепешки стопкой на тарелку и накрываем полотенцем.
5. Варим кашу: промытое пшено в кастрюле заливаем 1/2 стакана кипятка, доводим до кипения. Добавляем молоко, соль, сахар, перемешиваем и варим до готовности под крышкой. В конце добавляем 1 ст. ложку сливочного масла.
6. На половину каждой лепешки выкладываем пшенную кашу полукругом и прикрываем второй половиной. Сверху смазываем растопленным сливочным маслом. Подаем горячими.
Фыджын
Фото: Shutterstock
Тот самый осетинский пирог c мясом.
НАДО (на 8 порций): Начинка: 600 г фарша (баранина, говядина) · 1 головка чеснока · 1/2 ч. ложки молотого черного перца · 1 ч. ложка соли. Тесто: 500 г муки · 300 мл воды · 15 г сухих дрожжей · 1/2 ч. ложки соли · Растительное масло для смазывания.
ГОТОВИМ:
1. В теплой (не горячей!) воде разводим дрожжи и соединяем с просеянной мукой. Замешиваем тесто и оставляем его в теплом месте на 40 минут. Обминаем и даем подняться еще раз.
2. Чеснок чистим и пропускаем через пресс, смешиваем с солью (можно растолочь в ступке).
3. Фарш смешиваем с соленым чесноком и черным перцем.
4. Тесто делим на две части и раскатываем две одинаковые лепешки.
5. Большую сковороду со съемной ручкой смазываем маслом, выкладываем первую лепешку.
6. Выкладываем ровным слоем фарш и накрываем второй лепешкой. Защипываем края.
7. Острым ножом делаем надрезы для выхода пара, а заодно для украшения пирога.
8. Выпекаем 30 - 35 минут в разогретой до 190 °С духовке.