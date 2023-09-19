Заменили воду этим ингредиентом: варим картошку теперь только так, наслаждаемся невероятным вкусом — рассыпчатая, нежная, тает во рту

Если вы никогда раньше не варили так картошку, то много потеряли. Секретный ингредиент в ней, которым можно заменить воду, это, конечно же, молоко.

Если варить картошку на молоке, а не на воде, она получится более нежной, рассыпчатой, ароматной и будет таять во рту.

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