Заменили воду этим ингредиентом: варим картошку теперь только так, наслаждаемся невероятным вкусом — рассыпчатая, нежная, тает во рту

Отварная картошка с укропом. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стремится усовершенствовать любое блюдо.

Если вы никогда раньше не варили так картошку, то много потеряли. Секретный ингредиент в ней, которым можно заменить воду, это, конечно же, молоко.

Если варить картошку на молоке, а не на воде, она получится более нежной, рассыпчатой, ароматной и будет таять во рту.

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Сначала варим картошку, как обычно, в воде. Минут через 7-8 после закипания, воду сливаем и вместо нее заливаем картошку горячим молоком. Варим дальше до готовности.

Перед подачей на стол посыпать жареным луком и зеленью. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»

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