Заменили воду этим ингредиентом: варим картошку теперь только так, наслаждаемся невероятным вкусом — рассыпчатая, нежная, тает во рту

Если вы никогда раньше не варили так картошку, то много потеряли. Секретный ингредиент в ней, которым можно заменить воду, это, конечно же, молоко.
Если варить картошку на молоке, а не на воде, она получится более нежной, рассыпчатой, ароматной и будет таять во рту.
Сначала варим картошку, как обычно, в воде. Минут через 7-8 после закипания, воду сливаем и вместо нее заливаем картошку горячим молоком. Варим дальше до готовности.
Перед подачей на стол посыпать жареным луком и зеленью. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»