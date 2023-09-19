Нужно всего полчаса: готовим нереально вкусный пирог на простокваше с колбасой — язык проглотят

Попробуйте приготовить этот легкий и нежный пирог на простокваше. Всего через тридцать пять минут в духовке на вашем столе будет ароматная выпечка, настолько вкусная, что язык можно проглотить.

Вам понадобятся: простокваша - 300 мл, мука пшеничная - 270 г, масло растительное - 200 мл, яйца - 2 шт., сахар - 10 г, разрыхлитель - 10 г, куркума молотая - 1 ч. л., соль - 1 ч. л., перец черный молотый - 0,5 ч. л.

Начинка: колбаса вареная - 300 г, петрушка свежая - 40 г.

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