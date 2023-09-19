Нужно всего полчаса: готовим нереально вкусный пирог на простокваше с колбасой — язык проглотят

Попробуйте приготовить этот легкий и нежный пирог на простокваше. Всего через тридцать пять минут в духовке на вашем столе будет ароматная выпечка, настолько вкусная, что язык можно проглотить.
Вам понадобятся: простокваша - 300 мл, мука пшеничная - 270 г, масло растительное - 200 мл, яйца - 2 шт., сахар - 10 г, разрыхлитель - 10 г, куркума молотая - 1 ч. л., соль - 1 ч. л., перец черный молотый - 0,5 ч. л.
Начинка: колбаса вареная - 300 г, петрушка свежая - 40 г.
Готовим: вареную колбасу нарежьте брусочками. Измельчите петрушку. Простоквашу соедините с яйцами, солью, сахаром и черным молотым перцем. Влейте растительное масло. Добавьте разрыхлитель. Небольшими порциями просейте в миску пшеничную муку и добавьте в смесь с простоквашей.
Добавьте куркуму и петрушку. Еще раз все хорошо перемешайте. По консистенции тесто должно быть, как густая сметана. Противень для запекания застелите пекарской бумагой так, чтобы края бумаги выступали за бортики. Вылейте тесто в противень и аккуратно разровняйте. Выложите на тесто брусочки колбасы. Выпекайте пирог с колбасой и зеленью в духовке при 200˚С 30-35 мин.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»