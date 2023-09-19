Быстрый творожный пирог к чаю на кефире: готовим по принципу «все смешал — и готово» (вкуснятина)

Если у вас есть творог и кефир, значит, этому пышному и вкусному пирогу быть на вашем столе к чаю!
Выпечка быстрая, очень простая и вкусная! Сохраните рецепт, он обязательно пригодится, когда захочется чего-то вкусненького, домашнего.
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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 220 граммов муки, 2 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя, 250 граммов творога, ванилин на кончике ножа, 10 граммов сливочного масла, щепотка соли, 2 столовые ложки сахара.
Чуть прогрейте кефир, так он лучше сработает в выпечке, смешайте его с мукой, разрыхлителем. Взбейте яйца отдельно и введите в состав. Насыпьте также сахарный песок, соль и ванилин.
Потом перетрите творог, вмесите в тесто. Смажьте форму маслом и положите туда состав. Запекайте 30 минут.
Источник: lafoy.ru