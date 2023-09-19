Быстрый творожный пирог к чаю на кефире: готовим по принципу «все смешал — и готово» (вкуснятина)

Если у вас есть творог и кефир, значит, этому пышному и вкусному пирогу быть на вашем столе к чаю!

Выпечка быстрая, очень простая и вкусная! Сохраните рецепт, он обязательно пригодится, когда захочется чего-то вкусненького, домашнего.