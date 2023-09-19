Когда приготовили этот песочный пирог с творогом — были поражены: так вкусно и так просто

Этот пирог с творогом чарует с первого кусочка. Он имеет волшебную тающую текстуру с нежнейшей крошкой. Выпечка просто волшебная, а готовится очень легко.

Ингредиенты: 150 граммов сливочного масла, 100 миллилитров молока, 300 граммов муки, 1,5 стакана сахарного песка, щепотка поваренной соли, ванилин на кончике ножа, 350 граммов творога, 2 куриных яйца.

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Разотрите масло с солью, мукой и половиной сахарного песка пока не образуется крошка.

Часть ее отсыпьте, а в остальную часть вбейте одно куриное яйцо, влейте молоко, посыпьте ванилином, внесите муку. Смешайте тесто.

Творог пробейте при помощи блендера, ведя яйцо и немного сахара.

Выложите в кулинарную форму (предварительно смазав) половину теста, распределите начинку, потом разложите остатки теста и посыпьте крошкой.

Выпекайте около получаса до готовности в духовке.

Источник: lafoy.ru