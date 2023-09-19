Любимый рецепт лечо на зиму с баклажанами: такого вкуса вы точно не пробовали (без стерилизации)

Такого вкусного лечо вы точно не пробовали, мы приготовим его с баклажанами. Сочетание ингредиентов и вкусов – просто волшебное.

Салатик не нужно стерилизовать в посуде, просто закатываем в подготовленные баночки и ставим на хранение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты:

Помидоры - 2,5 кг

Баклажаны - 4 штуки

Перец болгарский - 1 кг

Зелень (укроп, петрушка)

Чеснок - 100 г

Масло рафинированное - 75 мл

Сахар - 100 г

Соль - 1,5 стол. лож.

Уксус (9%) - 2 стол. лож.

Томаты перекрутим в мясорубке. Баклажаны нарежем на небольшие кусочки, перец нашинкуем соломкой. Смешаем с томатами, поставим на плиту, проварим после закипания 45 минут.

Далее в кипящие овощи кинем нашинкованную зелень, вольем в состав рафинированное масло, положим сахарный песок, посолим, проварим после закипания 25 минут.

Далее настанет очередь выдавленного сквозь пресс чеснока и уксуса. Прокипятим все вместе 5 минут.

В горячем состоянии разложим лечо по заранее простерилизованным банкам и закатаем. Перевернем, укроем шубой, оставим остывать.

У вас получится 750 мл лечо.

Источник: Telegram-канал «Закатки и закуски»