Вкуснейший салат с жареным кабачком и курочкой: чесночок и укропчик для аромата, помидорки для сочности

Вы не сможете не готовить этот салатик, пока идет сезон кабачков, предупреждаем! Он вызывает гастрономическую зависимость!

Сочный, ароматный, необычный салатик незабываем и прост одновременно!

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Ингредиенты: кабачок, мука, куриная мякоть, приправа для курицы, томаты, укроп, сухой чеснок, соль, масло растительное (для обжарки).

Нарезать на маленькие кусочки кабачок, посолить и присыпать мукой. Пожарить на растительном масле.

Куриную мякоть нарезать на кубики. В конце добавить приправы и соль.

Нарезать томаты и укроп. Все смешать, приправить сметаной и чесноком, посолить по вкусу.

Источник: Telegram-канал «Мир рецептов».