Творожно-сахарные рогалики — счастливый вкус советского детства: проверенный рецепт лакомства

Вы полюбите этот рецепт за его простоту. Творожно-сахарное печенье по нему всегда получается вкусным и нежно-ароматным. Этот вкус знаком каждому, кто застал времена СССР, он чарует и напоминает о счастливом детстве.

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Ингредиенты: 360 граммов творога, 1 яйцо куриное, 100 граммов сахарного песка, 100 миллилитров рафинированного постного масла, 100 миллилитров молока, разрыхлитель, ванильный сахар, 500 граммов муки.

Просеять муку и разрыхлитель в одну посуду. Соединить все ингредиенты, замесить тесто и убрать под пленкой в холодильник на 30–60 минут для настаивания.

Разделить на одинаковые кусочки, сформировать рогалики. Присыпать сахарным песком.

Запекать в разогретой до 180 С° духовке до румяного цвета, минут 15–20.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».